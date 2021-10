Anvisa determina protocolos sanitários para navios de cruzeiro

Resolução estava sob relatoria do diretor Alex Campos e foi aprovada nesta sexta-feira, 29; vacina será obrigatória para os passageiros

Divulgação Protocolos internos de cada embarcação deverão ser aprovados pela Anvisa



A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou uma resolução que determina protocolos sanitários para o embarque, desembarque e viagens de navios de cruzeiro. A resolução estava sob relatoria do diretor Alex Campos e foi aprovada nesta sexta-feira, 29. Para Campos, “ainda é tempo de extrema cautela. Estamos alertas. Advertimos que a retomada de qualquer atividade deve estar associada não ao fim da pandemia, mas à ideia de protocolos de convivência com ela. É sobre protocolo sanitário, é sobre a sua necessidade no contexto da operação de cruzeiros, que dedicaremos os nossos esforços nesta reunião”. As medidas foram discutidas com representantes do Ministério da Saúde, do Conass, do Conasems e com empresas que operam cruzeiros no Brasil.

Segundo a Anvisa, a necessidade de vacinação para os viajantes foi o “ponto de partida” do protocolo. Para embarcar os passageiros também deverão apresentar o teste RT-PCR negativo feito até 72 horas antes do embarque e um teste de antígeno feito no máximo 24 antes do embarque. A testagem diária de 10% dos passageiros e de 10% da população também foi determinada pela Anvisa. A agência também limitou a lotação das embarcações a 75% da capacidade total. A tripulação será submetida a testes de casos semanalmente e deverá reportar diariamente a situação de saúde a bordo do navio. Os tripulantes também deverão separar cabines para isolar casos suspeitos a bordo e realizar a triagem de passageiros com informações de condições de saúde. Os protocolos internos de cada navio também deverão ser aprovados pela Anvisa.