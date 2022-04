Anvisa determina recolhimento de lote de chocolate Kinder Schoko-Bons Branco por risco de contaminação

Produto fabricado na Bélgica foi alvo de um alerta internacional por risco de contaminação bacteriana por salmonela

Divulgação Kinder Schoko-Bons Branco fabricado na Bélgica foi alvo de alerta internacional por risco de contaminação bacteriana



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quarta, 20, o recolhimento de um lote de chocolates Kinder Schoko-Bons Branco, fabricados na Bélgica, por risco de terem sido contaminados por salmonela. Os produtos do lote L343R03, produzidos em Arlon, na Bélgica, foram importados pela empresa Terra Nova Trading, o que foi detectado pela agência reguladora. “Já estão sendo tomadas todas as medidas pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária para que o produto não seja encontrado nas lojas, mas é sempre importante que o consumidor saiba identificá-lo por meio da leitura das informações presentes na rotulagem”, disse a Anvisa, que já havia proibido a comercialização, distribuição e importação de produtos da marca Kinder. Por isso, os consumidores devem checar na embalagem se o chocolate foi produzido na Bélgica e, se possível, checar com o número do lote. Até o momento, o recolhimento diz respeito apenas ao lote L343R03 e não afeta outros produtos da marca.

As autoridades de saúde da Bélgica determinaram no início do mês que a empresa italiana Ferrero, dona da marca Kinder, suspendesse a produção de sua fábrica no país por causa dos casos de salmonela ligados à infecção em chocolates. A agência de segurança alimentar da Bélgica afirma que identificou mais de cem casos de salmonela na produção da Ferrero no sul do país. O órgão pediu aos consumidores que não comam nenhum dos produtos recolhidos (Kinder Surprise, Kinder Surprise Maxi, Kinder Mini Eggs e Kinder Schoko-Bons). Os chocolates também foram recolhidos em países como Reino Unido, Espanha, Irlanda e Estados Unidos. Cerca de 7% dos produtos Kinder no mundo são fabricados na indústria belga.