Anvisa libera uso emergencial de mais um medicamento contra a Covid-19

Droga é a quinta aprovada pela agência para tratamento da doença no Brasil; ela pode ser usada por pessoas a partir dos 12 anos que tenham casos leves

Marcelo Camargo/Agência Brasil Autorização do medicamento de forma emergencial foi feita pela Anvisa



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou por unanimidade em reunião de diretoria colegiada nesta quarta-feira, 8, o uso emergencial da droga Sotrovimabe para pacientes com quadros leves da Covid-19 no país. O medicamento, que terá uso exclusivo ambulatorial, deverá ser prescrito por um médico para pacientes a partir dos 12 anos de idade que tenham risco de evolução para casos mais graves da doença. Ele não é indicado, porém, para aqueles que já estão em suporte ventilatório e não poderá ser comprado em farmácias comuns. Esta é a quarta droga aprovada de forma emergencial pela agência para tratamento da doença causada pelo novo coronavírus.

A área técnica da Anvisa explicou que o medicamento deverá ser ministrado ambulatoriamente em pacientes que acabaram de receber os resultados positivos e tenham até cinco dias de sintomas aparentes. Além do Brasil, o medicamento também foi analisado em pacientes dos Estados Unidos e Canadá. As fábricas da droga, na China e na Itália, também passaram por uma avaliação do processo de produção por parte da agência para ter autorização concedida. Por indicação da própria Anvisa, a aplicação do medicamento deverá ser monitorada em busca de qualquer quadro adverso, mas até o momento, os resultados preliminares são animadores, já que a agência apontou uma “redução clínica com significância estatística” na administração do medicamento em pacientes voluntários.