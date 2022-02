Anvisa recebe pedido de uso emergencial de remédio contra a Covid-19 produzido pela Pfizer

Pedido foi recebido pela agência nesta quarta-feira, 16; chamado de Paxlovid, produto é um antiviral de uso oral que é capaz de reduzir internações e mortes

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu um pedido de uso emergencial de um remédio contra a Covid-19 que é produzido pela farmacêutica Pfizer. O pedido foi recebido pela agência nesta quarta-feira, 16. O medicamento se chama Paxlovid e é um antiviral de uso oral. De acordo com a Pfizer, os estudos mostram que o medicamento pode reduzir os casos de hospitalização e mortes caso seja administrado no começo da infecção. Nas primeiras 24 horas, será feita uma triagem para verificar se todos os documentos necessários estão disponíveis para que o pedido seja analisado. Caso algo esteja faltando, a Anvisa poderá solicitar as informações para o laboratório. O prazo de avaliação para o uso emergencial de medicamentos contra a Covid-19 é de até 30 dia, mas a análise não considera o tempo em que o processo está com status de exigência técnica, que acontece quando o laboratório responde questões técnicas elaboradas pela Anvisa. Em janeiro deste ano, a Pfizer e a Anvisa realizaram uma reunião de pré-submissão do medicamento, etapa que antecede o pedido formal.