Anvisa suspende temporariamente autorização emergencial de remédio contra a Covid-19

Medicamento Evusheld, fabricado pela AstraZeneca, possui indicação para pré-exposição e tratamento em casos leves e moderados da doença; agência aponta queda significativa na eficácia

Evusheld possui indicação de uso para pré-exposição e tratamento da Covid-19 de casos leves a moderados



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu temporariamente a autorização de uso emergencial do medicamento Evusheld (Tixagevimabe + Cilgavimabe), fabricado pela AstraZeneca, para tratamento da Covid-19. A decisão proferida nesta terça-feira, 7, ocorre em razão da “queda significativa na atividade contra as variantes de preocupação do novo coronavírus em circulação no país”. A agência indica que, caso existam lotes do medicamento em território brasileiro, a empresa deverá informar aos profissionais de saúde “quanto à ineficácia do medicamentos contra as variantes em circulação do Sars-Cov-2”. A suspensão ocorre por decisão unânime da diretoria colegiada e será mantida até que sejam apresentados dados que comprovem a sua eficácia do medicamento contra as variantes do Sars-CoV-2 em circulação no país. O Evusheld possui indicação de uso para pré-exposição e tratamento da Covid-19 de casos leves a moderados, para pacientes que possuem alto risco de progressão e agravamento da doença.