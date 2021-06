Ao lado de Bolsonaro, apoiadores do presidente fazem ‘motociata’ em São Paulo

Evento reúne milhares de pessoas; trajeto teve início na zona norte e deve acabar por volta das 14h no Obelisco do Ibirapuera

O presidente Jair Bolsonaro chegou ao ponto de encontro com apoiadores, na zona norte de São Paulo, na manhã deste sábado, 12, para uma ‘motociata’ nomeada ‘Acelera Para o Cristo’, organizada por simpatizantes evangélicos de Bolsonaro. O ato é semelhantes aos já realizados no Rio de Janeiro e Brasília nas últimas semanas. Cerca de 300 mil pessoas são esperadas. Para evitar possíveis problemas durante o passeio, o governo estadual informou na sexta-feira, 11, que o esquema de segurança será reforçado. Bolsonaro está acompanhando do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ao chegar no local, ele acenou e tirou foto sem máscara ao lado de apoiadores. A deputada federal Carla Zambelli postou um vídeo com o marido no Twitter, mostrando que vai participar do ato. “Daqui a pouco a gente vai ter a maior ‘motociata’ da história. Inclusive, estão dizendo que o Guiness Book está de olho para ver se é a maior ‘motociata’ do mundo”, anunciou.

Direto da Motociata, aguardando o início da maior manifestação de motociclistas do mundo 🇧🇷💪💚💛#BolsonaroEmSP#MotociataSP pic.twitter.com/DNtNNzBfSV — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) June 12, 2021

Ela lembrou que o evento é cristão e pediu pela liberdade. “A gente não quer mais ser prisioneiro dentro da nossa própria casa”, disse. O trajeto previsto se inicia na Avenida Olavo Fontoura, localizada na zona norte de São Paulo, próximo ao Sambódromo. O grupo deve deixar o local sentido Rodovia dos Bandeirantes até o quilômetro 62. Após cerca de 120 quilômetros percorridos, o ato será encerrado no início da tarde, às 14 horas, no tradicional Obelisco do Ibirapuera, situado na Praça Ibrahim Nobre. Obedecendo a ordem, a previsão é que o grupo passe pelas vias abaixo.

– Concentração: Avenida Olavo Fontoura;

– Praça Campos de Bagatelle;

– Avenida Santos Dumont;

– Avenida do Estado;

– Ponte Governador Orestes Quércia;

– Marginal Tietê;

– Rodovia dos Bandeirantes;

– Marginal Pinheiros;

– Ponte Engenheiro Ari Torres;

– Avenida dos Bandeirantes;

– Corredor Norte-Sul – Avenida Rubem Berta;

– Avenida Pedro Álvares Cabral;

– Praça Armando de Sales Oliveira;

– Dispersão: Obelisco do Ibirapuera.

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) informou que, a partir das 8 horas deste sábado, o tráfego de veículos estará interditado na Rodovia dos Bandeirantes a partir da altura do quilômetro 14, na capital, até o quilômetro 61, em Jundiaí. O bloqueio total ocorre nos dois sentidos, em todas as pistas, e deve durar até às 16 horas. “A Artesp orienta usuários a evitarem viagens desnecessárias entre as regiões afetadas pela interdição, bem como vias de acesso à rodovia dos Bandeirantes”, disse a nota. A Artesp orienta, como rota alternativa, em caso de absoluta necessidade de viagem entre as cidades afetadas pela interdição, o tráfego pela Rodovia Anhanguera. No sentido capital-interior e vice-versa, há também alternativa de desvio pela Rodovia Presidente Castelo Branco.

