Ao menos 16 pessoas são presas no Amazonas após conflitos entre garimpeiros e policiais

‘Operação Prensa’ já destruiu 200 embarcações de garimpo espalhadas pelo rio Madeira

Divulgação/PF ‘Operação Prensa’, deflagrada pela Polícia Federal (PF) visa combater o garimpo ilegal



Ao menos 16 pessoas foram detidas nesta quarta-feira (21) após conflitos entre garimpeiros e policiais na cidade de Humaitá, no interior do Amazonas. “O trabalho agora, com essas dezesseis pessoas detidas que estão sendo ouvidos é de identificação de quem são as pessoas que manipulam, quem são as pessoas que coordenaram essas atividades de vandalismo, de selvageria, que aconteceu aqui na cidade”, disse o delegado. O grupo foi levado à delegacia do município para prestar esclarecimento nesta quinta-feira (22). Durante o confronto, que teve uso de rojões e outros explosivos, um policial teve a perna machucada e um jovem foi atingido por um disparo de arma de fogo. A ‘Operação Prensa’, deflagrada pela Polícia Federal (PF), começou na última segunda-feira (19), com objetivo de combater o garimpo ilegal. As ações contam com apoio do Ibama e de outros órgãos federais. Em dois dias, 200 embarcações de garimpo espalhadas pelo rio Madeira foram destruídas. Os conflitos, registrado, foram uma represália dos garimpeiros contra a operação.