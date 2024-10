Ao menos 19 capitais vão ter transporte gratuito durante as eleições municipais

Pelo menos 19 capitais brasileiras terão transporte público gratuito no primeiro turno das eleições municipais, dia 6.

Willian Moreira/Futura Press/Estadão Conteúdo - 15/12/2022 SP - TRANSPORTE-ÔNIBUS-CENTRO - GERAL - Movimentação em transporte de ônibus no centro da cidade de São Paulo, SP, nesta sexta feira, 15.



Pelo menos 19 capitais brasileiras oferecerão transporte público gratuito durante o primeiro turno das eleições municipais, agendado para o próximo domingo (6). Entre as dez maiores cidades do país, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre, Manaus e Curitiba já confirmaram a gratuidade para os eleitores. Em São Paulo, a frota de ônibus será ampliada, permitindo que os passageiros utilizem o transporte sem custo, seja com o Bilhete Único ou informando o motorista. Na cidade de Beleza, no Pará, os cidadãos terão acesso livre aos terminais e paradas de ônibus.

Além disso, Belo Horizonte e Curitiba também garantirão a gratuidade em todos os ônibus. Fortaleza se destaca ao oferecer transporte gratuito tanto no primeiro quanto no segundo turno, incluindo o transporte intermunicipal. Goiânia e João Pessoa também se juntam à lista de cidades que proporcionarão transporte sem custo. Em Macapá, a gratuidade será restrita a grupos específicos, enquanto Maceió e Manaus disponibilizarão transporte gratuito em horários determinados. Natal e Palmas também se comprometeram a garantir a gratuidade, sendo que Natal se refere ao transporte intermunicipal e Palmas ao transporte público em geral.

No Rio de Janeiro, a medida de passe livre abrange todos os transportes regulamentados no dia da eleição. São Luís manterá a mesma frota de ônibus utilizada nos dias comuns, mas com a gratuidade aplicada. Vitória, por sua vez, já possui a prática de transporte público gratuito em dias de eleições. Outras capitais, como Aracaju, Boa Vista, Cuiabá, Recife e Salvador, ainda estão em processo de avaliação sobre a implementação da gratuidade no transporte público durante as eleições.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA