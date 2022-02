Ao menos 50 animais são resgatados após tragédia em Petrópilis

Fortes chuvas que atingem o município desde a última terça-feira têm causado deslizamentos de terra, inundações e desabamento de casas

CARL DE SOUZA / AFP Animais estão sendo levados para lares temporários enquanto a situação está crítica



Em meio ao caos que assola a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, ao menos 50 animais foram resgatados da lama e escombros. As fortes chuvas que atingem o município desde a última terça-feira, 1, têm causado deslizamentos de terra, inundações e desabamento de casas. A ação de resgate é uma parceria entre a Secretaria Estadual de Agricultura, responsável pelas políticas públicas de proteção e bem-estar animal (RJPET), e o Grupo de Resgate de Animais em Desastres (GRAD). “Os animais merecem toda atenção e carinho da nossa parte neste momento. Estão assustados e longe de quem mais confiam. As equipes acolhem, cuidam, alimentam. É um trabalho muito importante”, afirmou o governador Cláudio Castro.” Nosso trabalho é resgatar esses animais atingidos, e principalmente dar assistência às famílias, para que esses animais não sejam mais uma preocupação nesse momento tão difícil”, disse a coordenadora de campo do GRAD, Carla Sássi.

Segundo o governo do Estado, os animais estavam sendo levados para clínicas veterinárias parceiras, mas, em decorrência da alta demanda, foram destinados a lares temporários. Os “órfãos” serão redirecionados para ONGS voluntárias a recebê-los para que sejam colocados para adoção. Um “Modo Pet Móvel” está andando pela cidade para oferecer banho e tosa aos animais. O veículo foi oferecido pela Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ) e pelo Senac. “Agradeço imensamente a GRAD, as ONGs parceiras, a Prefeitura de Petrópolis e todas as demais prefeituras que estão fazendo esse mutirão do bem. O trabalho de resgate não vai parar e, em paralelo, também estamos arrecadando rações e água para os animais”, explicou o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz.

Pontos de arrecadação de água e alimentos:

Shopping Boulevard: Clubinho do Jujuba, 2° piso

Botafogo Praia Shopping: 1º e 5º piso

Rio Design Barra: Concierge

Rio Design Leblon: Concierge

Shopping Nova América: Acesso C – Em frente a Camicado

Shopping Nova Iguaçu: Próximo ao guichê de estacionamento, 1º piso

Colégio Estadual Princesa Isabel, R. Gen. Rondon, s/n – Quitandinha, Petrópolis

Toda doação será destinada para ONG Dogs Haven que fica localizada em Petrópolis e fará a distribuição local, aponta o governo estadual.