Ao menos três pessoas morreram em naufrágio no Amapá

Reprodução/Redes Sociais Região do naufrágio do Ana Karoline III não é habitada e nem possui acesso terrestre



O Corpo de Bombeiros do Amapá confirmou que três pessoas morreram no naufrágio do navio Ana Karoline III, no Rio Jari, região sul do Amapá. Ao menos 16 pessoas ainda estão desaparecidas, e cerca de 40 já teriam sido resgatadas.

Por hora, os Bombeiros, a Capitania dos Portos e o Grupamento Tático Aéreo (GTA) estão trabalhando no local. As equipes de busca encontram dificuldades, já que a região não é habitada e nem possui acesso terrestre. Pequenos barcos locais e uma balsa estão dando apoio aos sobreviventes encontrados.

“O CBM/AP em conjunto com a Capitania dos Portos e o Grupamento Tático Aéreo (GTA) estão trabalhando incansavelmente para prestar informações precisas e no menor tempo possível aos familiares dos envolvidos e a toda a população”, diz a nota.

A corporação afirmou ainda que a lista de vítimas e passageiros que circula nas redes sociais não é oficial. Um inquérito foi aberto para investigar as causas do acidente.

O acidente

A embarcação Anna Karoline III, de médio porte, naufragou na madrugada deste sábado, 29, na região do Vale do Jari.O navio saiu do Porto de Santana (AP), a 17km de Macapá, com destino a Santarém (PA), por volta das 18h. A capacidade da embarcação era de 242 passageiros. Ainda não se sabe o motivo do naufrágio.

* Com Estadão Conteúdo