Veja como foi a apuração das notas dos desfiles das escolas de samba de São Paulo

Tatuapé, Império, Mancha e Dragões dividem a vice-liderança; Terceiro Milênio e Vila Maria são as duas últimas

A apuração das notas dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo acontece na tarde desta terça-feira, 21. O início está previsto para as 16h e o evento acontecerá no Sambódromo do Anhembi, mas sem a presença de torcida. Cada escola pode levar alguns representantes para o evento. Ao todo, 36 jurados serão responsáveis por determinar a campeã do carnaval, além das escolas que retornam no desfile das campeãs e as duas rebaixadas. A Liga-SP já divulgou a ordem de leitura dos quesitos: Harmonia, Bateria, Enredo, Alegoria, Evolução, Samba-Enredo, Comissão de Frente, Mestre-Sala e Porta-Bandeira e Fantasia. O desempate segue a ordem inversa à leitura dos quesitos, fazendo com que o último a ser lido, no caso fantasia, seja o critério de desempate. Em cada quesito, a nota mais baixa de cada escola é descartada, só sendo levada em conta no desempate.

Acompanhe ao vivo a apuração:

18h10 – Encerramos agora a cobertura da apuração do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo. Boa noite.

18h02 – Confira a classificação final:

1º – Mocidade Alegre (270)

2º – Mancha Verde (269,9)

3º – Império de Casa Verde (269,9)

4º – Acadêmicos do Tatuapé (269,9)

5º – Dragões da Real (269,8)

6º – Tom Maior (269,8)

7º – Independente Tricolor (269,7)

8º – Águia de Ouro (269,6)

9º – Gaviões da Fiel (269,6)

10º – Barroca Zona Sul (269,5)

11º – Acadêmicos do Tucuruvi (269,4)

12º – Rosas de Ouro (269,2)

13º – Unidos de Vila Maria (269,1)

14º – Estrela do Terceira Milênio (269,1)

17h51 – Mancha Verde, Império de Casa Verde, Acadêmicos do Tatuapé e Dragões da Real completam o top 5. Unidos de Vila Maria e Estrela do Terceiro Milênio foram rebaixadas.

17h48 – MOCIDADE ALEGRE É A CAMPEÃ DO CARNAVAL DE SÃO PAULO

17h40 – Mocidade se aproxima do título.

17h35 – Último quesito é fantasia. Diferença de 0,1 separa primeira da quarta colocada.

17h32 – Mancha perde 0,1 e a Mocidade lidera sozinha no penúltimo quesito. Na parte de baixo da tabela, Vila Maria e Milênio estão sendo rebaixadas.

1º – Mocidade Alegre

2º – Acadêmicos do Tatuapé

3º – Império de Casa Verde

4º – Mancha Verde

5º – Dragões da Real

17h23 – Vamos ao penúltimo quesito: Mestre-Sala e Porta-Bandeira.

17h22 – Na parte de cima, segue tudo igual, com Mocidade e Mancha empatadas. Na parte de baixo, Vila Maria e Estrela do Terceiro Milênio seguem sendo rebaixadas.

1º – Mocidade Alegre

2º – Mancha Verde

3º – Acadêmicos do Tatuapé

4º – Império de Casa Verde

5º – Dragões da Real

17h12 – Comissão de Frente é o próximo quesito.

17h11 – Maioria das escolas recebe nota máxima no quesito samba-enredo. Tucuruvi é a exceção. Disputa permanece igual.

17h – Próximo quesito é Samba-Enredo.

16h58 -A Tatuapé perdeu um décimo e aparece como quarta colocada da disputa. A Império também perdeu pontos e aparece na terceira posição. Mocidade Alegre assume a ponta sozinha.

No momento:

1º Mocidade Alegre

2º Mancha Verde

3º Império de Casa Verde

4º Acadêmicos do Tatuapé

5º Tom Maior

Tucuruvi e Milênio seguem na zona de rebaixamento.

16h51 – Império recebe seu primeiro 9,9 e perde a ponta da tabela. Mancha Verde lidera sozinha a apuração.

16h48 – Evolução será o próximo quesito.

16h46 – Todas as escolas, com exceção de Mancha Verde e Império de Casa Verde receberam notas abaixo de 10. Rosas de Ouro, Vila Maria, Tom Maior, Terceiro Milênio, Barroca Zona Sul, Acadêmicos do Tucuruvi, Águia de Ouro e Gaviões da Fiel perderam pontos no quesito.

Mancha Verde e Império de Casa Verde lideram a apuração. Vila Maria e Rosas de Ouro estão nas últimas posições.

16h39 – Na primeira jurada, apenas o Barroca Zona Sul, Mancha Verde, Império de Casa Verde e Mocidade Alegre recebeu nota máxima. Escolas começam a perder pontos.

16h37 – Próximo quesito é Alegoria.

16h36 – Escolas seguem empatadas com 90 pontos após o quesito Enredo. A Independente Tricolor perdeu 1 décimo e se juntou à Tucuruvi como últimas colocadas da tabela. Dragões da Real, Tom Maior e Águia de Ouro receberam um 9,9 cada, mas permaneceram com nota máxima, embora percam nos critérios de desempate.

16h26 – O próximo quesito a ser lido é o de Enredo.

16h25 – Após a leitura do quesito Bateria, a maior parte das escolas segue empatada com a pontuação máxima, com exceções da Tucuruvi, que está com 1 décimo a menos, e do Rosas de Ouro e da Estrela do Terceiro Milênio, que, apesar de também terem os 60 pontos possíveis, receberam notas abaixo e ficam para trás no critério de desempate.

16h16 – O próximo quesito a ser anunciado é Bateria.

16h15 – Após o primeiro quesito, a maioria das escolas segue empatada com pontuação máxima, com exceção da Acadêmicos do Tucuruvi, que recebeu um 9,9 e um 9,8, perdendo um décimo e ficando atrás das concorrentes.

16h – A apuração começa agora! Em breve, conheceremos a campeã do carnaval de São Paulo.

15h55 – As primeiras notas a serem lidas serão do quesito Harmonia, que avalia o canto da escola e a sincronia entre os componentes, carro de som e bateria.

15h50 – Já na segunda noite, o nível dos desfiles foi alto, com várias escolas indo bem, mas com destaque para Mocidade Alegre, Mancha Verde e Dragões da Real.

15h45 – No primeiro dia de desfiles, Acadêmicos do Tatuapé e Rosas de Ouro foram os destaques da noite; o Barroca Zona Sul enfrentou forte chuva durante a apresentação.

15h40 – Ao todo, 14 escolas brigam pelo título do carnaval de São Paulo.

15h30 – Boa tarde! Começa agora a cobertura da apuração dos desfiles das escolas de samba de São Paulo