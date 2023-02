AO VIVO: Acompanhe a apuração dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro

Doze escolas disputam o título do Grupo Especial, sendo que as seis primeiras retornam para o desfile das campeãs, enquanto a última é rebaixada

DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Desfile da escola de samba Estação Primeira de Mangueira, do Grupo Especial do carnaval do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí



O Carnaval do Rio de Janeiro conhecerá a grande campeã do Grupo Especial nesta quarta-feira, 22. Ao todo, 12 escolas estão na briga pela conquista. A apuração acontece na Marquês de Sapucaí às 16h e os quesitos serão lidos na seguinte ordem: Harmonia, Enredo, Bateria, Alegoria e Adereços, Fantasia, Samba-Enredo, Comissão de Frente, Mestre-Sala e Porta-Bandeira e Evolução. O desempate será feito na ordem inversa, fazendo com que Evolução seja o primeiro critério de desempate. Além da campeã, as outras cinco escolas com melhor colocação retornam no desfile das campeãs. Do outro lado, a última colocada é rebaixada para a Série Ouro. Após os desfiles, Vila Isabel, Imperatriz Leopoldinense, Viradouro e Mangueira foram consideradas as favoritas na disputa.

Acompanhe a cobertura ao vivo:

16h13 – O carro-forte com as notas chegou à apuração há alguns minutos. A leitura ainda não começou.

16h – A apuração começará em instantes.

15h50 – O primeiro quesito a ser lido é o de Harmonia.

15h45 – Já noite de segunda-feira, Imperatriz Leopoldinense, Vila Isabel e Viradouro foram os principais destaques do desfile.

15h40 – No domingo, a Grande Rio e a Mangueira foram os principais destaques da noite.

15h35 – Ao todo, 36 jurados avaliaram as escolas, sendo quatro por quesito. A nota mais baixa de cada agremiação por quesito é descartada.

15h30 – Boa tarde! Começa agora a cobertura ao vivo da apuração das notas do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro.