AO VIVO – Acompanhe a segunda noite de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo

Vai-Vai, Gaviões da Fiel, Mocidade Alegre, Águia de Ouro, Barroca Zona Sul, Rosas de Ouro e Império de Casa Verde irão agitar o Sambódromo do Anhembi neste sábado

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Grupo de Afoxé abre os trabalhos na Avenida hoje



22h26 – Em breve a Vai-Vai abrir os desfiles da noite! A apresentação marca o retorno da escola para o Grupo Especial do carnaval

22h10 – Boa noite! Estamos começando a transmissão ao vivo do segundo dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo!