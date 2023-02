AO VIVO: Acompanhe em tempo real o primeiro dia de desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro

Seis escolas de samba sacodem a Marquês de Sapucaí nesta primeira noite de desfiles da elite do carnaval carioca; são elas: Império Serrano, Grande Rio, Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos da Tijuca, Mangueira e Salgueiro

ALEXANDRE BRUM/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Prefeito do Rio de Janeiro disse que pretende cortar pela metade recursos do carnaval - AE



Após meses de espera, os desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro estão de volta. As 12 escolas que fazem parte da elite do carnaval carioca irão desfilar nas noites de domingo, 19, e segunda-feira, 20. Nesta primeira noite, seis agremiações irão sacudir a Marquês de Sapucaí. A responsável por abrir os trabalhos é o Império Serrano, que retorna a elite querendo se firmar no Especial novamente. Na sequência vem a Grande Rio, atual campeã da disputa. Em seguida, a Mocidade Independente de Padre Miguel irá sacudir a Sapucaí, sendo seguida pela Unidos da Tijuca. O Salgueiro é a quinta escola a desfilar, sendo seguido pela Mangueira, que encerra a primeira noite de desfiles.

Acompanhe ao vivo:

21h50 – O primeiro desfile da noite é da Império Serrano, que retorna à elite do carnaval carioca e homenageará Arlindo Cruz.

21h45 – Boa noite! Começa agora a cobertura ao vivo do primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro.