AO VIVO: Acompanhe o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial das Escolas de Samba de São Paulo

Ao todo, sete escolas se apresentarão na primeira noite de desfiles da elite do carnaval paulista; acompanhe

VAN CAMPOS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Integrantes da Velha Guarda das escolas de samba durante o desfile da no Carnaval de São Paulo 2022, realizado no Sambódromo do Anhembi em São Paulo



22h30 – FICHA TÉCNIC DA ACADÊMICOS DO TUCURUVI

Presidente: Hussein Abdo Elselam

Hussein Abdo Elselam Cores: Amarelo, azul, branco e vermelho

Amarelo, azul, branco e vermelho Carnavalescos: Dione Leite e Fernando Dias

Dione Leite e Fernando Dias Mestre de Bateria: Serginho

Serginho Melhor colocação na história: 2º Lugar (2011)

2º Lugar (2011) Enredo: “Carnavais… De lá pra cá o que mudou? Daqui pra lá o que será?”

22h25 – De volta ao Grupo Especial, a Acadêmicos do Tucuruvi falará sobre a história do carnaval, mostrando as mudanças dos anos anteriores e apontando como será o futuro.

22h15 – Boa noite! Começamos a transmissão ao vivo do primeiro dia dos desfiles do Grupo Especial das Escolas de Samba do Carnaval de São Paulo. Logo mais, às 22h30, a Acadêmicos do Tucuruvi abre os desfiles da elite da folia paulistana.