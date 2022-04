AO VIVO: Acompanhe o segundo dia de desfiles do Grupo Especial das Escolas de Samba do Rio de Janeiro

Seis escolas irão para a Sapucaí: Paraíso do Tuiuti, Portela, Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos da Tijuca, Grande Rio e Unidos de Vila Isabel

CLéBER MENDES/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Desfile de escola de samba na Sapucaí, o sambódromo do Rio de Janeiro



22h30 – Saiba mais sobre o desfile da Paraíso do Tuiuti

A Paraíso do Tuiuti vem com o enredo “Ka Ríba Tí Ÿe – Que Nossos Caminhos se Abram”, para celebrar o povo negro e suas contribuições para o mundo ao longo da história. Personagens como Nelson Mandela e Barack Obama serão relembrados, e o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira veio fantasiado de Zumbi e Dandara, líderes do quilombo dos Palmares. Também serão vistos referências às religiões africanas e ao afrofuturismo, movimento literário que pensa o futuro a partir de uma perspectiva racial. No total, serão 27 alas, cinco carros alegóricos e um elemento cênico e 3200 componentes. Paulo Barros, um dos maiores nomes do carnaval carioca, assina o desfile.

22h15 – Começa a segunda noite de desfiles no Carnaval do Rio de Janeiro em 2022

Boa noite, caro espectador! A segunda noite de desfiles na Sapucaí já começou, com a Paraíso do Tuiuti na avenida. A noite ainda terá Portela, Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos da Tijuca, Grande Rio e Unidos de Vila Isabel. Você acompanha tudo conosco!