AO VIVO: Senado decide sobre a instalação da CPI da Covid-19

Casa discute decisão monocrática de Luís Roberto Barroso sobre criação de uma comissão parlamentar para investigar suposta omissão do governo federal na pandemia

Pedro França/Agência Senado Senado começou a ler requerimento de criação da CPI da Covid-19



O plenário do Senado começou a ler nesta terça-feira, 13, o requerimento de criação da CPI da Covid-19. Uma decisão monocrática do ministro do Luís Roberto Barroso, Supremo Tribunal Federal, pede a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia e o colapso da saúde no estado do Amazonas. A base aliada, no entanto, espera que Estados e municípios também sejam investigados.

Assista à sessão no Senado: