Apagão é registrado em todas as regiões do Brasil

Norte, Nordeste e Sudeste são afetados; Ministério de Minas e Energia informou que parte da situação foi normalizada

evening_tao/Freepik



Uma queda de energia elétrica foi registrada por volta das 8h30 da manhã desta terça-feira, 15, em Estados de todas as regiões do Brasil. O problema foi confirmado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e pelo Operador Nacional do Sistema (ONS). Houve uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional que interrompeu 16 mil MW de carga em Estados do Norte e Nordeste e também afetou o Sudeste, informou o ministério em conjunto com o ONS. Estados do Centro-Oeste e Sul também confirmaram que foram afetados pelo apagão. Parte da situação já foi normalizada e equipes estão trabalhando para retomada total, segundo comunicado. Até as 10h15, 7,5 mil MW dos 16 mil MW interrompidos haviam sido retomados, informou o ONS.

A Enel confirmou o problema e disse que a energia está sendo gradualmente restabelecida em sua área de atuação nos Estados do Rio de Janeiro, Ceará e São Paulo. Algumas composições do Metrô de São Paulo chegaram a parar de circular. A operação foi retomada, mas até o final da manhã ainda havia superlotação e atrasos em estações.