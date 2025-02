Apenas 646 municípios brasileiros matriculam mais da metade das crianças em creches

Brasil tinha como objetivo atingir 50% da população entre 0 e 3 anos na educação infantil até 2024, mas alcançou apenas 33,9% em 2022

Marcello Casal/Agencia Brasil Em agosto de 2022, o Ministério da Educação (MEC) revelou que 632 mil crianças estavam fora da escola devido à falta de vagas em creches



Em 2022, apenas 646 dos 5.570 municípios brasileiros conseguiram matricular mais da metade das crianças de 0 a 3 anos em creches. A situação é alarmante em 325 cidades, onde menos de 10% das crianças dessa faixa etária estavam matriculadas. Em 31 dessas localidades, nenhuma criança estava frequentando uma escola ou creche. O Brasil tinha como objetivo atingir 50% dessa população na educação infantil até 2024, mas alcançou apenas 33,9% em 2022, um avanço em relação a anos anteriores. As disparidades regionais são marcantes.

No Norte do país, apenas 16,6% das crianças estão em creches, enquanto no Nordeste e Centro-Oeste, as taxas são de 28,7% e 29%, respectivamente. Em contrapartida, no Sul e Sudeste, as porcentagens são mais altas, com 41% e 41,5%. O estado de São Paulo se destacou com 49,2% de cobertura, enquanto o Amapá registrou a menor taxa, com apenas 12%. Além disso, a desigualdade racial é evidente, com diferentes taxas de matrícula entre crianças de diferentes etnias.

Em agosto de 2022, o Ministério da Educação (MEC) revelou que 632 mil crianças estavam fora da escola devido à falta de vagas em creches. Essa situação é preocupante, pois 44% dos municípios enfrentavam filas para a matrícula. Além disso, 1.972 cidades não possuem um plano de expansão de vagas, e 21% delas acreditam que não há necessidade de um planejamento adequado.

Em relação à pré-escola, os dados de 2022 mostram que 86,7% das crianças de 4 a 5 anos estavam matriculadas, um aumento significativo em comparação aos 51,4% registrados em 2000. Enquanto 372 municípios conseguiram atender 100% das crianças nessa faixa etária, 12 cidades ainda apresentavam cobertura abaixo de 50%.

