Aplicativo do Banco do Brasil enfrenta instabilidade; clientes reclamam para acessar serviços

Reprodução/Banco do Brasil Clientes do Banco do Brasil (BB) enfrentam problemas para entrar no aplicativo da instituição



O aplicativo do Banco do Brasil (BB) enfrenta instabilidade desde a manhã desta quarta-feira, 1º. A situação gerou inúmeras reclamações por parte de clientes, que não conseguem acessar a plataforma ou têm problemas para fazer pagamentos. De acordo com o site Downdetector, que monitora reclamações de serviços, até às 11 horas, quando iniciou o problema, o número de queixas por minuto estava dentro da média. As reclamações aumentaram a partir das 11h11, quando foram registradas 159 queixas simultâneas. O pico das reclamações ocorreu uma hora depois, quando foram computadas 1.075 queixas simultâneas. O site ainda revelou que 77% das reclamações são de clientes que estavam com problemas para fazer login no aplicativo móvel do banco. Já 15% disseram que tinham dificuldade para realizar transferências via Pix. Outros 3% relataram que não conseguiam fazer transferências via Pix. A situação foi parcialmente resolvida por volta das 13 horas. No entanto, a alta demanda represada continua causando lentidão nos serviços digitais. Em nota, o BB informou que, o problema foi solucionado nesta tarde. “O Banco do Brasil informa que identificou intermitência no acesso ao app, envolvendo parte de seus clientes na manhã desta quarta-feira. O acesso e todos os serviços do aplicativo já estão funcionando normalmente”, diz a nota.