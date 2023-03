Após 10 anos, Sistema Cantareira volta a atingir 70% da capacidade total

Em comparação há exatamente um ano, o volume subiu 27%

Renato César Pereira/Estadão Conteúdo Sistema Cantareira opera com 70% de sua capacidade de armazenamento



O Sistema Cantareira, maior produtor de água da região metropolitana de São Paulo, voltou atingir, nesta quarta-feira, 1º, 70% da sua capacidade de armazenamento. Este nível de água não era registrado desde 23 de agosto de 2012, ou seja, há mais de 10 anos. Em comparação há exatamente um ano, o volume subiu 27%, já que na época operava com 43% da capacidade. Os dados são da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). De acordo com o relatório da companhia, divulgado diariamente, as chuvas que atingiram o Estado nos últimos meses melhoraram a situação de todos os mananciais. Outros sistemas de São Paulo também operavam nesta quarta em nível de normalidade, acima de 69% da capacidade total. Apenas o Sistema Rio Claro, que registrava 42,7%, do volume de armazenamento. Somados todos os sistemas operados pela Sabesp, o nível dos mananciais atingiu 74,2% nesta quarta.