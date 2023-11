Após adiamento, organização altera horários dos shows de Taylor Swift no Rio de Janeiro

Fãs sofreram com o calor na fila e ficaram revoltados com a remarcação para a segunda-feira; bandidos fizeram arrastão e provocaram tumulto nas proximidades do Engenhão

PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO Bombeiros jogam jatos de água para refrescar o público que aguardava para ver o segundo show da cantora Taylor Swift



Após anunciar o adiamento do show da cantora Taylor Swift que ocorreria neste sábado, 18, no estádio do Engenhão, a produtora T4F (Time For Fun) divulgou um ajuste nos horários das próximas duas apresentações da americana no Rio de Janeiro. Tanto o concerto previamente agendado para este domingo, 19, quanto o que foi remarcado para a segunda-feira, 20, serão realizados às 20h30, e não mais às 19h30. O ajuste em uma hora é uma medida para amenizar os efeitos do calor. Na sexta-feira, data em que Taylor realizou o primeiro de seis shows de sua turnê The Eras Tour no Brasil, mais de mil pessoas passaram mal e uma universitária morreu. Ana Clara Benevides, de 23 anos, desmaiou durante a apresentação da cantora, foi levada para um hospital próximo ao Engenhão, mas morreu após uma parada cardiorrespiratória.

Swift faria neste sábado a sua segunda apresentação no Rio. No entanto, após a repercussão pela morte de Ana Clara e o recorde de calor na cidade, o show foi remarcado para a segunda-feira. “A segurança e o bem-estar de meus fãs, performers e equipe sempre vêm em primeiro lugar”, declarou o fenômeno da música pop, que deve movimentar R$ 400 milhões em sua passagem pelo Brasil. A decisão, no entanto, desagradou a diversos fãs que passaram o dia na fila. Apenas no final da tarde, por volta das 17h, saiu o anúncio de que o Engenhão não abriria as portas para mais uma noite da cantora na Cidade Maravilhosa. Um frenético som de vaia tomou conta do ambiente. Além disso, houve um arrastão nas proximidades do Engenhão.

“Estou sem chão. Apaguei por um tempo. Quando eu melhorei, voltei para cadeira e, dez minutos depois, ela [Taylor] adiou o show. O que estava faltando? Lógico que um arrastão. Quando finalmente consegui chegar ao posto, uma comoção absurda, até agora não entendi. Quando vi, estava prensada numa parede de vidro. Consegui pedir minha moto e cheguei ao hotel. O dia já começou uma m*rda pela notícia de ontem. Eu consegui ir me animando ao longo da manhã. Depois de tudo isso, quando faltava uma hora para o show de abertura, ela cancelou”, reclamou no X (antigo Twitter) a criadora de conteúdo Luiza Goes. Diversos relatos parecidos pipocaram nas redes sociais. Além disso, circulam imagens de pessoas correndo, escondendo-se em lanchonetes e outros estabelecimentos para fugir da ação de bandidos que tentaram aproveitar a aglomeração para praticar furtos e roubos.

Taylor Swift fará mais duas apresentações no Engenhão — além desta, que foi adiada para segunda-feira, 20, ela cantará no domingo, 19. Depois, viajará para São Paulo, onde vai se apresentar nos dias 24, 25 e 26. Os espetáculos na capital paulista serão realizados no Allianz Parque, na zona oeste da cidade. A organização estima que cerca de 375 mil pessoas assistirão às performances de uma das maiores artistas pop da atualidade. Nos próximos concertos, os fãs poderão entrar com água e alimentos. Após a tragédia, o governo federal publicou uma portaria com orientações que facilitam a hidratação em shows. Pressionada, a T4F informou que os fãs poderão adentrar os eventos com copos de água e alimentos industrializados, desde que as embalagens estejam lacradas, além de garrafas plásticas flexíveis. Outros materiais como metal, alumínio e garrafas térmicas seguem proibidos.