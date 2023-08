Após apagão, Metrô e CPTM têm atrasos e estações lotadas

Queda de energia foi breve, mas afetou lotação de estações e iluminação, segundo relatos de passageiros

Reprodução/Twitter/@edriansantos_ Linha-4 Amarela ficou lotada após falhas elétricas nos trens



Depois da queda de energia elétrica que afetou o Sistema Nacional por volta das 8h30 da manhã, os trens do Metrô de São Paulo e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) circulam superlotados e com atrasos nesta terça-feira, 15. O apagão foi breve e atingiu apenas parte da capital paulista, mas os reflexos são sentidos por passageiros de várias linhas de trens. A situação era mais complicada, no final da manhã, na Linha 4-Amarela, operada pela Via Quatro.

Nas redes sociais, passageiros registraram plataformas abarrotadas, falhas de iluminação e confusão. O Metrô e a CPTM afirmam que as operações já estavam normais às 11h. Segundo nota da Via Quatro, que opera a Linha 4-Amarela, os passageiros se depararam com os trens circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre 8h30 e 9h20 “em razão de oscilação externa na alimentação de energia elétrica”. “Passageiros foram orientados por avisos sonoros e por AAS (Agentes de Atendimento e Segurança) nos trens e estações”. Ônibus da Operação PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) chegaram a ser acionados para atender os usuários durante as paralisações mas, segundo a Via Quatro, a operação na linha já se encontra normalizada.