Após assembleia, sindicato decide manter greve no metrô de SP

O Sindicato dos Metroviários decidiu manter a greve no metrô de São Paulo após uma assembleia realizada na tarde desta quinta-feira, 23. A paralisação afeta as linhas 1-Azul, 2- Verde e 3- Vermelha. A decisão pela manutenção da paralisação após a Justiça rejeitar a liberação das catracas, ideia sugerida pelo sindicato visando atender os passageiros. A greve no metrô começou na madrugada desta quinta-feira. “A greve continua. Mantemos nossa disposição de operar o metrô com catracas liberadas caso o governo honestamente aceite essa proposta e autorize o metrô a funcionar”, publicou sindicato no Twitter. A entidade afirma que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) de romper o acordo sobre as catracas livres. “Às 10h18m foi publicada a decisão do TRT que proibiu a liberação das catracas. Ficou então nítido que Tarcisio mentiu. Enquanto afirmava para a população e para os metroviários que liberaria as catracas, recorreu à Justiça para impedir que a população pudesse usar o metrô. A justiça não tomou a decisão sozinha. O Tribunal apenas atendeu a um pedido formal do governador. Ficou nítida a má fé e o desrespeito”, disse o sindicato.

Ainda nesta quinta-feira, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) derrubou o acordo. Por meio de comunicado, o Metrô informou que a totalidade dos funcionários não teria retornado aos postos de trabalho, conforme foi acordado. “A Companhia do Metropolitano de São Paulo, diante da continuidade da paralisação por parte do Sindicato dos Metroviários mesmo com a liberação das catracas, obteve na manhã desta quinta-feira, 23, liminar que determina o funcionamento de 80% do serviço do metrô nos horários de pico (entre 6h e 10h e entre 16h e 20h) e com 60% nos demais horários, durante todo o período de paralisação, com cobrança de tarifa”.

