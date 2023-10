Após Bola de Ouro, Lula elogia Messi e dá cutucada em Neymar: ‘Há quantos anos o Brasil não tem um ídolo de verdade?’

Futebol pentacampeão não vence a premiação desde 2007, quando Kaká ficou à frente de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi; presidente ainda disse que futebol ‘não combina com noitada’

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Lula deu palpites sobre futebol em sua última live "Conversa com o Presidente"



de R$19,90/mês R$ 14,90 por mês plano anual Quero assinar agora mesmo! *Cancele a qualquer momento

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deu na manhã desta terça-feira, 31, uma cutucada no atacante em Neymar, apoiador do seu antecessor e adversário político Jair Bolsonaro (PL). A fala aconteceu durante edição de sua live semanal, “Conversa com o Presidente”. A reclamação do petista decorre da premiação da Bola de Ouro de 2023, na noite desta segunda-feira, 30, que elegeu Lionel Messi pela 8ª vez como o melhor jogador do mundo. Segundo Lula, os jovens deveriam ver o camisa 10 da Argentina como inspiração. “Um cara com 36 anos de idade, campeão do mundo, ganhou a Bola de Ouro neste ano jogando nos Estados Unidos. O Messi devia ser inspiração para essa molecada que aparece na televisão, que a gente acha que vai ser craque e daqui a pouco desaparece. Talvez a vaidade, talvez não tenha estrutura psicológica para crescer. Aparece a meninada pintada de ouro, daqui a pouco desaparece. Aparece um menino de 17 anos, daqui a pouco está vendido. A gente não consegue mais criar. Há quantos anos o Brasil não tem um ídolo de verdade?”, disse Lula.

A revista francesa “France Football” faz uma lista de 30 finalistas e envia para jornalistas de diferentes países montarem o seu top 5. As pontuações são dadas de acordo com a posição. Entre os 30, o atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, ficou na sexta posição e conquistou o Prêmio Sócrates por realizar trabalhos sociais com o seu instituto. “Eu estou muito feliz de receber esse prêmio, de poder ajudar tantas crianças no Brasil e no meu bairro. Sair da favela, de onde eu saí, é muito improvável chegar até aqui. Eu fico muito feliz de poder ajudá-los. É um sonho muito especial para mim estar aqui com todos vocês”, disse o jogador.

A última vez que o Brasil teve um vencedor da Bola de Ouro foi em 2007, quando Kaká, que jogava no Milan, superou Cristiano Ronaldo e Messi. Depois disso, Neymar ficou em terceiro lugar duas vezes, em 2015 e 2017. Lula frisou que o prêmio exige dedicação e que, para jogar profissionalmente, é necessário abdicar da vida noturna. “Isso é para mexer com a cabeça do nosso jovem. Quem quiser ganhar a Bola de Ouro tem que ser profissional, tem que se dedicar. Não combina com farra, com noitada. Ser profissional significa se dedicar, ser ídolo, ser exemplo. Se você não é exemplo, não serve para muita coisa”, disse o chefe do Planalto. Vale lembrar que Neymar voltou aos holofotes nesta semana por, segundo o jornalista Léo Dias, ter promovido uma megafesta na sua mansão em Mangaratiba.