Após briga em hotel, produtor americano se manifesta: ‘Preto é bonito, e racismo não será tolerado’

Produtor foi agredido por uma mulher em hotel de luxo no Rio de Janeiro; vídeos do episódio viralizaram nas redes sociais

Reprodução/Instagram @slyfoxnyc

O produtor norte-americano HL Thompson, que se envolveu em uma briga em um hotel de luxo no Rio de Janeiro, utilizou as redes sociais para falar sobre o caso. Em publicação no Instagram, HL disse que “o preto é bonito” (tradução literal para “black is beautiful“) e que o comportamento racista não será mais tolerado. “Não somos nossos ancestrais, o comportamento racista não será tolerado em nenhum nível, o preto é lindo e se isso te deixa desconfortável, isso é problema seu, não nosso, eu amo minha pele negra”, disse o produtor na publicação. Além disso, HL usou seus stories para agradecer o apoio dos brasileiros após o episódio.”Brasil, te amo. Preto é lindo. Obrigado pelo suporte, muito obrigado”, afirmou o norte-americano. Os registros que mostram o produtor agredindo um homem após supostamente ter sido alvo de racismo viralizaram nas redes sociais. Neles, é possível ver HL sendo agredido por uma mulher e desferindo um soco no marido dela, que fica no chão. Confira:

Casal brasileiro agride o produtor de hip hop americano, HL Thompson em Copacabana por ele estar tendo um "atendimento diferenciado" no hotel. O melhor é q o produtor não deixa barato as agressões e manda uma de direita bem dada na fuç@ do marido da mulher q iniciou as agressões! pic.twitter.com/PXEQFbIOXd — Lia De Sousa (@LiaDeSousa1) January 4, 2022