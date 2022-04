Após chuvas, rodovia Rio-Santos apresenta mais de 20 trechos interditados

Bloqueio das vias ocorre de maneira total ou parcial devido a deslizamentos de terra, queda de postes e desmoronamentos nas vias

Reprodução/Twitter/@ANTT_oficial Um dos trechos interditados da rodovia Rio-Santos neste domingo , 03



Um trecho da rodovia BR-101, também conhecida como Rio-Santos, apresenta neste domingo, 03, um total de 23 pontos de interdição que foram causados por quedas de postes, deslizamentos de terra e desmoronamentos. Os bloqueios ocorreram, segundo a Polícia Rodoviária Federal, em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região. A Defesa Civil Nacional pediu aos usuários da via que utilize a rodovia apenas em casos estritamente necessários e também divulgou em suas redes sociais duas imagens em que os pontos de interdição estão destacados no Estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Em território paulista, o trecho entre Taubaté e Ubatuba é um dos mais afetados. Já em solo fluminense, o trecho entre Angra dos Reis e Paraty apresenta piores condições de mobilidade.