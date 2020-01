Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Sergio Moro dará entrevista ao Pânico nesta segunda-feira



Após os desgastes por conta da possível recriação do Ministério da Segurança Pública, o ministro Sergio Moro apresentou ontem, em suas redes sociais, os números sobre o combate ao crime organizado no país, e sugeriu alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro na área.

Moro indicou que vai manter a agenda da visibilidade, acentuada na semana passada com a entrevista concedida ao Roda Viva que bateu recorde de audiência nos últimos 12 meses. Nesta segunda-feira, ele vai ao programa Pânico, da Jovem Pan. Mais de 1,5 milhão de pessoas assistiram ao Roda Viva no canal do programa no YouTube.

Nos posts, ele também defendeu a transferência dos chefes das grandes facções para os presídios federais, medida que desagrada governadores e secretários de Segurança Pública desde o início da sua gestão.

342 criminosos perigosos foram transferidos aos presídios federais em 2019. Ao final do ano, eram 624, recorde histórico. Pela lei anticrime, todas as conversas com visitantes são gravadas, o que reduz a possibilidade do envio de ordens para a prática de crimes lá fora. — Sergio Moro (@SF_Moro) January 25, 2020

“342 criminosos perigosos foram transferidos aos presídios federais em 2019. Ao final do ano, eram 624, recorde histórico. Pela lei anticrime, todas as conversas com visitantes são gravadas, o que reduz a possibilidade do envio de ordens para a prática de crimes lá fora”, disse, citando a nova lei que entrou em vigor na quinta-feira.

A crise entre o ministro da Justiça e da Segurança Pública chegou ao fim quando o presidente decidiu recuar da ideia de desmembrar o Ministério da Justiça, após forte reação contraria de quem interpretou a ação como uma forma de esvaziar a atuação do ministro no governo.

* Com informações do Estadão Conteúdo.