Após explosão em SP, 86 imóveis são liberados para retorno de moradores

De acordo com a Defesa Civil, cinco casas foram totalmente interditadas; acidente em obra da Sabesp deixou três feridos e um morto

Foto: Divulgação/Governo de SP As casas foram classificadas em quatro níveis de risco.



Dos 105 imóveis vistoriados após a explosão provocada pelo rompimento de uma tubulação de gás durante uma obra da Sabesp no Jaguaré, zona oeste de São Paulo, 86 foram liberados para o retorno das famílias até a noite desta terça-feira (12), segundo balanço do Governo de São Paulo.

O acidente ocorreu na segunda-feira (11). Outras 14 residências permanecem com interdição cautelar e cinco foram totalmente interditadas devido ao risco de desabamento.

As casas foram classificadas em quatro níveis de risco. Os imóveis identificados na categoria verde foram liberados para retorno imediato das famílias, totalizando 86 residências. Na categoria amarela, os moradores podem apenas retirar pertences.

Já os imóveis classificados em laranja exigem acompanhamento da Defesa Civil para acesso e retirada de objetos pessoais, situação de 14 residências. As cinco casas enquadradas na categoria vermelha seguem totalmente interditadas por causa do alto risco estrutural.

Situação das famílias

As concessionárias informaram que, até a tarde de terça-feira (12), 194 pessoas haviam sido cadastradas para receber auxílio emergencial imediato, ampliado para R$ 5 mil. As famílias também estão sendo hospedadas em hotéis e recebem acompanhamento social.

Ao menos, três pessoas ficaram feridas na explosão. Uma delas foi atendida no Hospital Universitário da USP e já recebeu alta.

Outra segue internada em estado estável no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. A terceira vítima permanece em estado grave no Hospital Regional de Osasco.

Histórico

Residências da Comunidade Nossa Senhora das Virtudes II, no bairro do Jaguaré, zona oeste de São Paulo, foram atingidas por uma explosão por volta das 16h de segunda-feira (11).

Moradores relataram ter sentido forte cheiro de gás em suas casas cerca de três horas antes da explosão, que matou um homem de 49 anos e levou à interdição inicial de 46 casas.

*Com informações da Agência Brasil e Agência SP