Após falar com família, Anna Carolina Jatobá perde direito ao semiaberto

Jatobá e Alexandre Nardoni foram condenados pela morte de Isabella, que aconteceu em março de 2008

SÉRGIO CASTRO/ESTADÃO CONTEÚDO Jatobá está presa na penitenciária feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier em Tremembé (SP)



Madrasta condenada pela morte de Isabella Nardoni, Anna Carolina Jatobá perdeu o direito ao regime semiaberto. Segundo informações da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), ela cometeu uma falta grave ao realizar uma chamada de vídeo com a advogada. Ela teria intermediado uma nova ligação em que Anna teve contato com a família, o que fez a detenta regredir para o regime fechado.

Jatobá está presa na penitenciária feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier em Tremembé (SP), mesmo local em que cumprem pena Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga. O Ministério Público deu um parecer favorável pela decisão da mudança de regime em virtude da falta grave. A SAP ainda disse que “no momento, nos presídios do estado de São Paulo, o recurso do videoconferência é permitido apenas para contato dos presos com oficiais de justiça, juízes, advogados e defensores públicos” e não com familiares.

Entenda

Anna Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni foram condenados pela morte de Isabella, que aconteceu em março de 2008. O caso teve ampla repercussão nacional. O casal sempre negou o crime.