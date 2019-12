Após fortes chuvas, Bombeiros registram mais de 100 chamados por enchentes

De acordo com previsões do CGE, esta terça-feira (24), véspera de Natal, deve ter chuviscos isolados e sol entre nuvens

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Fortes chuvas atingiram São Paulo na tarde desta segunda-feira (23)



O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo informou nesta segunda-feira (23) que registrou mais 106 chamados por enchentes e inundações na Região Metropolitana de São Paulo após fortes chuvas nesta tarde.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura da cidade decretou estado de atenção nas Zonas Norte, Leste, Sudeste, Centro e Marginal Tietê, além da Zona Sul e Marginal Pinheiros. Os Bombeiros informaram ainda que receberam 19 chamados por quedas de árvores e outros 4 por desabamento.

17h53 Atualizando dados de chamados devido à chuva na Região Metropolitana de São Paulo:

106 chamados para enchentes/inundações;

19 quedas de árvores;

04 desabamentos. — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) December 23, 2019

O CGE orienta que, durante as tempestades, as pessoas evitem transitar por ruas alagadas, não enfrentar correntezas, se manter longe da rede elétrica e não parar debaixo de árvores.

De acordo com previsões do CGE, esta terça-feira (24), véspera de Natal, deve ter chuviscos isolados, mas “as condições meteorológicas melhoram no decorrer do dia, que será marcado por sol entre nuvens”. O dia de Natal em São Paulo, no entanto, será marcado por tempo bom e estável, segundo a CGE.