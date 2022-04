Após o bi, Mancha se consolida como uma das grandes do Carnaval de São Paulo

Desde retorno ao Grupo Especial, escola se firmou e está entre as três primeiras colocadas pelo quarto carnaval consecutivo

NEWTON MENEZES/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Escola apresentou carros alegóricos luxuosos em seu desfile neste ano



Depois de um começo de década instável, com dois rebaixamentos (2013 e 2015), a Mancha Verde se reergueu e se sagrou bicampeã do carnaval de São Paulo nesta terça-feira, 26. Com isso, a Mancha se junta a Acadêmicos do Tatuapé e à X9 Paulistana como as escolas com dois títulos e se consolida definitivamente como uma das grandes agremiações do carnaval paulista. O primeiro bom resultado da escola depois do retorno definitivo ao grupo especial em 2017 foi no carnaval seguinte, em 2018. Na ocasião, a Mancha homenageou o grupo Fundo de Quintal e conquistou o terceiro lugar, conseguindo pontuação máxima, mas perdendo para a Acadêmicos do Tatuapé nos critérios de desempate.

No ano seguinte, com o enredo “Oxalá, salve a princesa! A saga de uma guerreira negra“, a escola conquistou seu primeiro título do carnaval e entrou para o seleto hall de campeãs em São Paulo. No ano seguinte, a escola repetiu um bom desfile com o enredo “Pai! Perdoai, eles não sabem o que fazem!“, mas problemas na Comissão de Frente fizeram com que a escola ficasse na segunda colocação, atrás do Águia de Ouro. Neste ano, um pequeno deslize da Mocidade Alegre em alegoria fez com que a Mancha garantisse o bicampeonato e ficasse mais uma vez entre as campeãs.