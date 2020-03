O governador afirmou ainda que o estado pode ter 20 mil casos de coronavírus até o final do mês

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro



O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), fez um apelo à população do estado para evitar a disseminação do novo coronavírus.

“A situação é grave e vai ficar gravíssima; só saiam de casa para fazer o que for extremamente necessário”, afirmou, em entrevista por telefone para a TV Globo, acrescentando que se trata de “um esforço de guerra”.

“Pelo amor de Deus, pelo amor que vocês têm aos seus pais e seus avós, o momento é de união, de estarmos conscientes, não vai dar para evitar a propagação do vírus, mas a velocidade dessa propagação vai depender da conscientização da população.”

Witzel afirmou que, se o apelo não for atendido, a previsão é de que até o fim do mês o estado tenha mais de 20 mil casos da doença – com pelo menos 500 precisando de internação. “Não teremos capacidade de interná-los”, disse.

O governador afirmou que está trabalhando na reativação de dois hospitais que estavam fechados, para que tenha mais 300 leitos de UTI em 30 dias e outros 300 em 60 dias.

Witzel pediu à população que evite aglomerações, como as que foram vistas durante o fim de semana nas praias e em bares. Ele afirmou, no entanto, que não pretende ter que interditar as praias.

“Quero apelar ao coração de cada um”, disse. “Não vamos ter que usar a força, acredito que o povo terá consciência de que vão ser os vetores do vírus, vão levar o vírus aos mais debilitados; precisamos ser responsáveis. Sei que as praias são importantes para os cariocas, mas neste momento ela será mais rápida de levar o vírus para dentro de casa.”

O governador contou que esteve reunido com empresários por toda a manhã e pediu a colaboração de todos no sentido de instituir o trabalho por turnos para quem não pode fazer home office com o objetivo de reduzir o número de pessoas nos transportes públicos

Ele fez um apelo também a bares e restaurantes para que funcionem apenas para entregas em domicílio.

“Eu peço aos empresários que tenham a consciência de que precisam fechar academias, fechar os restaurantes. Precisamos fazer o que está sendo feito em outros países no caso de bares e restaurantes, funcionar apenas para delivery”, pediu o governador. “Itália e Espanha não tomaram essas medidas e o vírus se propagou rapidamente, temos que ter essa consciência e não errar.”

*Com informações do Estadão Conteúdo