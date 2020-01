Após problemas com Enem, universidade estadual anuncia saída do SiSU

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Falha na impressão da prova causou problemas na correção do ENEM



Em nota divulgada nas redes sociais, a Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) anunciou que não selecionará candidatos pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU) no primeiro semestre de 2020.

Segundo a instituição, os problemas técnicos do sistema do Ministério da Educação (MEC) acarretaram na decisão. As 48 vagas inicialmente destinadas ao programa serão distribuídas entre os candidatos classificados pelo vestibular próprio da instituição.

O texto reforça ainda que a Unitins deve voltar a aceitar o acesso por meio do sistema nos próximos vestibulares.

ENEM

Por conta de falhas na correção das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o MEC precisou estender o prazo de inscrições no SiSU, que se encerraria na sexta-feira, para domingo, 26.

O site apresentou instabilidade nesta quarta-feira, mas segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, cerca de 500 mil candidatos haviam conseguido finalizar a inscrição.