Após reabertura de fronteira com o Egito, grupo de 32 brasileiros deixa a Faixa de Gaza

Informação foi confirmada pelo Itamaraty na madrugada deste domingo, 12; segundo o órgão, dois brasileiros que estavam na lista desistiram da repatriação e ficaram em Gaza

Divulgação/Palácio do Planalto/Arquivo Pessoal Segundo o governo federal, grupo foi recebido pela equipe da embaixada brasileira no Cairo



O grupo de brasileiros que aguardava permissão para deixar a Faixa de Gaza cruzou a fronteira com o Egito neste domingo, 12. A informação foi divulgada pelo Itamaraty às 5h41 da madrugada. Em nota, o órgão informou que 32 dos 34 brasileiros que aguardavam a repatriação conseguiram atravessar o Portal de Rafah, enquanto outros dois teriam desistido e decidido ficar em Gaza. “Grupo de 32 brasileiros e familiares já se encontra em território egípcio, onde foi recebido por equipe da embaixada do Brasil no Cairo, responsável pela etapa final da operação de repatriação. […] Os brasileiros passaram pelo controle migratório palestino de Gaza e acabam de passar pelo do Egito. Duas pessoas do grupo que constavam da lista original, de 34 nomes, desistiram da repatriação e decidiram permanecer em Gaza”, afirmou o comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

Segundo o Itamaraty, após atravessarem a fronteira, o grupo embarcou em um ônibus e seguirá viagem até um aeroporto designado pelo Egito. Eles voarão na aeronave VC2, da Presidência da República, oficializando o décimo voo de repatriação de brasileiros desde o início da guerra entre Hamas e Israel. Em seu perfil no X (antigo Twitter), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou o sucesso da missão de repatriação. “Os brasileiros já atravessaram a fronteira e se encontram no Egito, de onde virão, em segurança, para o Brasil, na Operação Voltando em Paz”, escreveu o mandatário.

Grupo de 32 brasileiros e familiares já se encontra em território egípcio, onde foi recebido por equipe da embaixada do Brasil no Cairo, responsável pela etapa final da operação de repatriação. — Itamaraty Brasil 🇧🇷 (@ItamaratyGovBr) November 12, 2023

O presidente pretende receber os repatriados na Base Aérea de Brasília. Segundo o secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Augusto Botelho, um abrigo com estrutura preparada para receber os brasileiros está pronto no interior de São Paulo. Além dos 32 nomes, o Itamaraty está preparando uma lista com aproximadamente 50 pessoas para receber autorização para deixar Gaza.