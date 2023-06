Após reclamações, ANS suspende a comercialização de 31 planos de saúde a partir de sexta-feira

Convênios contemplam mais de 407 mil beneficiários em todo o país; empresas apresentaram problemas na cobertura assistencial durante o Monitoramento da Garantia de Atendimento

Arquivo/Agência Brasil Maioria dos planos suspensos são da empresa Unimed



A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) suspendeu temporariamente a venda de 31 planos de saúde devido a reclamações realizadas no 1º trimestre de 2023., relacionadas a cobertura assistencial. De acordo com o órgão, a medida faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento, que acompanha regularmente o desempenho do setor e atua na proteção dos consumidores e começa a valer na próxima sexta-feira, 23. Dos planos suspensos, 12 são da Unimed Rio; 4 são da Good Life Saúde; 4 da Federação das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico do Acré, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima; 3 da Saúde Brasil Assistência Médica; 2 são da Unimed Montes Claros; 2 da Operadora Unicentral de planos de saúde; 2 da Santo André Planos de Assistência Média; 1 da Terramar Administradora de Plano de Saúde; e 1 da Unimed Vertente do Caparaó. Confira a lista completa aqui. “Ao todo, 407.637 beneficiários ficam protegidos com a medida, já que esses planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento”, afirmou o diretor de Normas e Habilitação dos Produtos da ANS, Alexandre Fioranelli. Além disso, 15 planos de sete operadoras terão a venda liberada pelo Monitoramento da Garantia de Atendimento.