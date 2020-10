Após anunciar namoro com menina de 12 anos, tiktoker volta atrás: ‘Era trollagem’

Redes sociais detonaram a revelação do namoro, e assunto se tornou um dos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira, 26; ao desmentir a relação, Pietro Riguengo, de 19 anos, falou que os dois têm ‘relação de irmão’

Reprodução Caso do TikToker Pietro Riguengo, de 19 anos, namorando um criança de 12 se tornar um dos assuntos mais comentados do Twitter



Após o caso do tiktoker Pietro Riguengo, de 19 anos, namorando um criança de 12 se tornar um dos assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta segunda-feira, 26, o suposto casal utilizou o TikTok para negar a relação. “Como vocês acreditaram nisso?” diz a menina. “Era uma trollagem, gente”, afirma Riguengo. O perfil feito para o casal na rede social já contava com 1,3 milhões de seguidores, mas foi banido da plataforma devido a “várias violações de Diretrizes da Comunidade”. No vídeo desmentindo a relação, Riguengo afirmou que todo mundo que segue o canal sabe que os dois têm uma “relação de irmão”.

“A gente não achou que ia ter tanta coisa, porque a gente respondeu [que era trollagem] e eu acho que eu tinha publicado um stories antes avisando”, disse a menina. “Os famosos que falaram da gente, juro, vocês estão certos, mas a gente não estava namorando mesmo, era só zoeira mesmo”, completou. “Amizade 100%”, ressaltou o Tiktoker. Os dois, no entanto, confirmaram a relação em um vídeo postado anteriormente. “Estamos, sim, namorando”, respondeu a menina a um seguidor. “Nossos pais sabem e autorizam nosso namoro”, completa. “Eu estou 100% ciente do tempo dela e vou respeitar muito isso”, diz Pietro. A própria mãe da garota confirmou, publicando em suas redes que os dois “são figuras públicas” e que a família já estava preparada para o ataque. “Mas, para quem gosta da gente, fiquem tranquilos! Eles estão muito bem e mais felizes que nunca”, completou a mãe da criança. Em um dos vídeos, Riguengo beija a menina ao lado das mães.

Repercussão

O caso indignou os usuários do Twitter. “Pedofilia não é opinião. Não existe relação consensual entre um homem de dezenove anos e uma criança de doze. É crime, não é amor”, diz um usuário. “Mesmo que a pessoa diga que quer, faça declarações oficiais ou, até mesmo, comunique aos pais seu desejo, não é permitido, por lei e caracteriza abuso. Havendo relações sexuais, é estupro de vulnerável”, comenta outro. Consta na súmula nº 593 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que “para a caracterização do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime”. A Jovem Pan entrou em contato com o Ministério Público de São Paulo e aguarda informações sobre as denúncias do caso.