Após servidor testar positivo para covid-19, Mourão ficará em isolamento

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo O vice-presidente Hamilton Mourão e sua esposa, Paula, vão ficar em isolamento



Após um servidor da vice-presidência testar positivo para a covid-19 na manhã deste sábado, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, anunciou que permanecerá em isolamento com sua esposa no Palácio do Jaburu.

O General e Paula Mourão também foram submetidos ao teste, e devem receber os resultados na próxima segunda-feira.

A informação foi confirmada por uma nota oficial enviada pela Assessoria de Comunicação da Vice-Presidência.