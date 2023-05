Após sucesso deste ano, Festival SneakerX promete voltar mais forte nas próximas edições

Realizado em São Paulo, evento, que reúne colecionadores e admiradores de tênis, trouxe atrações musicais, arte e esporte voltados à cultura urbana

Divulgação Festival SneakerX reúne colecionadores e admiradores de tênis em São Paulo



Para consagrar um dos mercados mais expoentes do mundo, avaliado em US$ 115 bilhões pela Market Research, a cultura sneaker contou com a realização do maior festival urbano da América Latina: o SneakerX. Realizado no espaço Arca Space, o evento nasceu com personalidade, atitude, esporte, arte e muito entretenimento, e já se consolida no calendário dos grandes do Brasil. Com exposições e ativações inteligentes, o festival SneakerX provocou uma conexão interesse entre as marcas patrocinadoras e o público.

Atletas profissionais marcaram presença e realizaram jogos e apresentações na quadra de basquete e também na pista de skate. No setor artístico, estiveram grandes nomes da cena hip hop como Rael, Bk, Drika e Tropkilaz. Conduzido pelo apresentador André Vasco, na área dos talks e conteúdos relacionados a comportamento, lifestyle e tendências, nomes como Paulo Mathias, Felipe Titto, Igor Morais, lucas Pig elevaram os níveis dos painéis.

O empresário Rodrigo Clemente, idealizador do evento, aproveitou a ocasião e firmou o compromisso perante o público com relação à segunda edição do festival, previsto para maio de 2024. Aos sneakerheads e amantes do streetwear, preparam-se porque o SneakerX deve chegar ainda mais forte nas próximas edições.