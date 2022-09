Após três dias desaparecida, menina de 12 anos é achada a mais de 300 km de casa

Garota estava em um carro com um homem, que foi preso por estupro

Reprodução/Redes sociais Câmeras de segurança no Jardim Santo Inácio flagraram a garota na rua, por volta das 19 horas, com uma mochila



Uma menina, de 12 anos, foi achada a 300 quilômetros de casa, após três dias desaparecida. De acordo com a polícia, a garota, que mora em Salto, foi encontrada em Ourinhos. Na ocasião, ela estava em um carro com um homem, que foi preso por estupro. A polícia disse que a menina está bem. Antes disso, a menina tinha sido vista pela última vez na segunda-feira, 5. Câmeras de segurança no Jardim Santo Inácio flagraram a garota na rua, por volta das 19 horas, com uma mochila. Ela disse aos pais que iria até a casa de uma tia, mas não chegou ao local. No Boletim de Ocorrência (BO), o pai da menina disse que a acompanhou até a esquina de casa. Depois disso, segundo a mãe, a filha teria ligado para o irmão e avisado que havia deixado uma carta de despedida. Além disso, a mãe relata que soube, por meio da escola onde a menina estuda, que ela trocava mensagens pelo WhatsApp com um homem desconhecido.