Após uma semana, Brasil volta a registra mais de 1 mil mortes diárias por Covid-19

Em 24 horas foram contabilizados 1.075 óbitos e 35.816 novos casos

LINCON ZARBIETTI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Mortes voltaram a passar de 1 mil depois de dias de queda



O Ministério da Saúde atualizou nessa quarta-feira, 9, os números da Covid-19 no país. Nas últimas 24 horas foram registradas 1.075 mortes e 35.816 novos casos. Os números voltam a subir depois de seis dias consecutivos abaixo do 1 mil. Ao todo o Brasil já tem 128.539 óbitos e 4.197.889 casos confirmados, dos quais 3.453.336 pessoas já se recuperaram da doença e outras 616.014 seguem em acompanhamento médico. O Estado de São Paulo segue como primeiro da lista de infecções no país com 566.576 casos e 31.821 mortes pelo novo coronavírus.

Um dia depois do anúncio da suspensão dos testes da vacina de Oxford, o Governo do Estado de São Paulo anunciou que a CoronaVac, a potencial vacina testada pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório Sinovac, é segura e com taxa de eficiência de 98% na imunização de idosos. De acordo com o governador João Doria, os estudos da Fase 3 demonstraram que pessoas com mais de 60 anos, que representa parte do grupo de risco, que receberam mais de uma dose tiveram resposta imunológica de aproximadamente 98%. A terceira fase de testes da CoronaVac foi aplicada em 9 mil médicos e paramédicos voluntários em 12 centros de pesquisa pelo Brasil. “Até agora os resultados têm sido extremamente positivos”, disse Doria durante entrevista coletiva.