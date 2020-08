Após vazamento em barragem, Rogério Marinho visita obra no Ceará

No Twitter, o ministro do Desenvolvimento Regional afirmou que já está no Ceará e deve visitar as famílias retiradas do local; o vazamento na Barragem Jati foi contido na noite desta sexta, segundo a pasta

Lucio Tavora/Estadão Conteúdo O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho



O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, informou neste sábado, 22, que fará uma visita ao local onde aconteceu o vazamento na barragem Jati, no Ceará, acompanhado do Secretário Nacional de Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas. “Vamos à Barragem para avaliar os danos causados pelo vazamento. Cabe ressaltar que o trabalho de recuperação já foi iniciado”, escreveu no Twitter. Ele informou ainda que mobilizou todo o efetivo da pasta na região para “medidas de avaliação de riscos e assistência às famílias”.

Cerca de 2 mil pessoas precisaram sair de casa após o rompimento de um dos condutos da barragem de Jati, no município homônimo, no Ceará, na sexta-feira, 21. A obra faz parte do eixo norte da transposição do Rio São Francisco, cujo trecho teve as comportas abertas nesta quinta, por Marinho. Segundo o governo, o vazamento já foi contido e as famílias que foram retiradas residem em um raio de dois quilômetros do local. “Também visitaremos as famílias que foram obrigadas a sair de suas casas, atendendo às medidas de segurança previstas no Plano de Ação Emergencial. Tomamos todas as medidas necessárias para preservar as vidas em primeiro lugar. O vazamento foi contido ainda na noite passada”, diz o ministro nas redes sociais.