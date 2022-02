Após voltar da Europa, Bolsonaro sobrevoará Petrópolis nesta sexta-feira

Visita acontecerá pela manhã e será seguida de uma reunião com o prefeito da cidade; o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, também estará na comitiva

Alan Santos/PR - 31/01/2022) Presidente e comitiva visitarão centro de operações do governo federal



Após voltar de sua viagem pela Europa, o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) irá sobrevoar a cidade de Petrópolis, que foi atingida por fortes chuvas na noite de terça-feira, 15. A visita ao local da tragédia acontecerá na manhã desta sexta-feira, 18, e o presidente estará acompanhado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e de outras autoridades. Em vídeo enviado à Jovem Pan na quarta, Flávio Bolsonaro disse que estaria ao lado de seu pai na visita. A comitiva sobrevoará as áreas mais afetadas, visitará o centro de operações do Governo Federal e irá participar da reunião com o prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo. Depois disso, Bolsonaro deverá falar à imprensa. Nesta quinta, o governo federal reconheceu o estado de calamidade pública e a previsão é de que recursos voltados par o atendimento à população e restabelecimento de serviços sejam repassados ainda hoje. Até o momento, foram identificadas 110 vítimas fatais e mais de 100 desaparecidos.