Aposta de Guarulhos (SP) leva prêmio de R$ 66 milhões da Mega-Sena; veja números

Marcelo Camargo/Agência Brasil Uma aposta de Guarulhos levou mais de R$ 66 milhões



Uma aposta feita na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, acertou sozinha os seis números do concurso 2472 da Mega-Sena e levará o prêmio de R$ 66.733,761,74. O resultado saiu em sorteio realizado na noite deste sábado, 16, pela Caixa Econômica Federal, na capital paulista. As seis dezenas sorteadas foram: 05, 13, 18, 23, 38 e 36. Outros 233 apostadores conseguiram acertar cinco dezenas e ganharam R$ 21.613,45 cada. A quadra premiou 14.583 apostas com valores individuais de R$ 493,32.