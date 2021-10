Aposta única leva prêmio de R$ 11 milhões da Mega-Sena; veja dezenas sorteadas

A quina teve 31 vencedores e cada um levará R$ 83.364,16

André Lessa/Estadão Conteúdo Sorteio da Mega-Sena deste sábado teve apenas um ganhador



Uma única aposta acertou todas as seis dezenas do concurso 2.419 da Mega-Sena sorteado na noite deste sábado, 16, em São Paulo. O vencedor é de Santos, litoral de São Paulo, e receberá R$ 11.509.541,30. As dezenas sorteadas foram 10 – 35 – 43 – 48 – 50 – 53. A quina teve 31 vencedores e cada um levará R$ 83.364,16 e a quadra teve 3.078 apostas ganhadoras, cada um receberá R$ 1.199,42. O próximo concurso será sorteado na terça-feira, dia 19, e o prêmio será estimado em R$ 16,9 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em lotéricas de todo país e pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.