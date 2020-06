Aposta única ganha mais de R$ 45 milhões em prêmio da Mega-Sena

Marcello Casal Jr./Agência Brasil O sorteio do concurso 2.267 foi realizado no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo



Um apostador da cidade de Tanguá, no Rio de Janeiro, acertou as seis dezenas da Mega-Sena e levou o prêmio de R$ 45.553.191,42, sorteado na quarta-feira (3). A aposta simples, com apenas seis dezenas marcadas, foi feita pela internet.

O sorteio do concurso 2.267 foi realizado no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. Na ocasião, foram sorteadas as seguintes dezenas: 20 – 32 – 33 – 48 – 49 – 53.

A quina registrou 33 apostas vencedoras e cada uma vai pagar R$ 105.176,88. A quadra teve 4.064 ganhadores e cada um vai receber R$ 1.220,06. O concurso 2.268, da Mega-Sena, será realizado no próximo sábado (6) com prêmio estimado em R$ 2,5 milhões pela Caixa.

*Com informações da Agência Brasil