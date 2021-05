AppNews Jovem Pan lança loja virtual e se torna 100% digital

Além das notícias, agora o espaço também pode ser utilizado para anunciantes que queiram unir sua marca ao Grupo Jovem Pan, líder de mercado e consolidado como veículo multiplataforma

O AppNews Jovem Pan inova e lança sua primeira loja virtual com o objetivo de acompanhar as grandes mudanças no comportamento das pessoas em relação à globalização e as atualizações que vivemos nesse boom de tecnologia. Rápido e fácil de usar, o software transforma o AppNews Jovem Pan em uma plataforma 100% digital. Trata-se de um aplicativo global para celulares e tablets criado para informar e enviar por notificação o que acontece aqui e no mundo em tempo real. O app está disponível gratuitamente para Android e IOS. Faça o download pelo link.

O e-commerce www.appnewsjovempan.com, loja virtual do aplicativo, facilita a apresentação e comercialização de seus produtos. Além das notícias, o espaço também pode ser utilizado para anunciantes que queiram unir sua marca ao Grupo Jovem Pan, líder de mercado e consolidado como veículo multiplataforma. Muito fácil de acessar e de utilizar, o e-commerce permite que empresas e agências de comunicação tenham autonomia para navegar na página, pesquisar o perfil do público que atingem, escolher quais produtos melhor se adequam a seu próprio negócio, expor sua marca e veicular seus anúncios com condições múltiplas de pagamento. “Essa inovação na comercialização trará benefícios para agências, e velocidade e facilidade para empresas que queiram ‘acertar na mosca’ com seu público-alvo”, destaca Paula Bevilacqua, CEO e Founder do AppNews Jovem Pan.