Apresentações com idosos e crianças no Ano Novo Chinês em SP são canceladas

A organização das celebrações do Ano Novo Chinês, programadas para este sábado e domingo no bairro da Liberdade anunciou o cancelamento de apresentações culturais com crianças e idosos da comunidade por causa do coronavírus.

A doença já matou 239 pessoas na China e infectou mais de 10 mil pessoas no mundo.

O balanço divulgado também na sexta-feira (30) pelo Ministério da Saúde diz que há sete pessoas suspeitas com o vírus no estado de São Paulo.

Os organizadores do Ano Novo Chinês na capital paulista recomendam que integrantes da comunidade que estiverem na China e retornaram ao Brasil nos últimos 30 dias permaneçam em quarentena.

Serão mantidas apresentações de academias marciais, com mestres e aprendizes brasileiros ou chineses. Tanto neste sábado quando no domingo os eventos devem ocorrer das 10h às 20h.

*Com informações do repórter Victor Moraes