Arma de alto calibre é encontrada em árvore após assalto em Guarapuava

Cidade do Paraná viveu madrugada de tensão com a ação de grupo criminoso fortemente armado; ao menos três pessoas ficaram feridas

Reprodução/RPC Arma foi encontrada no local depois de assalto realizado na madrugada desta segunda-feira, 18



Uma arma de alto calibre foi encontrada pendurada em uma árvore na cidade de Guarapuava, no centro do Paraná, horas depois de um grande ataque criminoso a uma empresa de transporte de valores. O objeto foi localizado na manhã desta segunda-feira, 18, e as autoridades irão periciar o local e o equipamento. A arma foi encontrada em uma rua próxima a sede da empresa atacada pelos bandidos na madrugada. Durante o crime, os moradores foram às redes sociais e deram detalhes sobre o caso. Segundo eles, carros da polícia foram incendiados e moradores foram feitos de refém pelos criminosos, que conseguiram escapar da cidade. Ao menos três pessoas ficaram feridas. Confira registros da ação dos criminosos:

bglh tá parecendo filme em guarapuava slc pic.twitter.com/Tba59xALb7 — R Weigert (@RodrigoWeigert) April 18, 2022