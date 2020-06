Arthur Virgílio testa positivo para Covid-19 e é internado; quadro é estável

Prefeito de Manaus segue trabalhando do hospital

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Arthur Virgílio Neto está internado em hospital de Manaus



Arthur Virgílio Neto, prefeito de Manaus, foi internado na madrugada desta terça-feira, com suspeita de Covid-19. O político, de 74 anos, está em hospital particular da cidade.

Virígilio apresentou um quadro de síndrome respiratória e foi encaminhado para a UTI. O diagnóstico da infecção causada pelo novo coronavírus foi confirmado nesta tarde. Cerca de 25% do pulmão do prefeito está comprometido, segundo informações do G1.

De acordo com boletim médico da prefeitura de Manaus, o quadro é estável e Virgílio segue despachando normalmente, mesmo internado, e respira com auxílio de ventilação “não-invasiva”, a VNI. “O prefeito se encontra ‘hemodinamicamente estável’, sem necessidade de uso de drogas vasoativas, mantendo boa saturação de oxigênio em ar ambiente, realizando VNI com boa resposta. Lúcido e orientado, recebendo medicações por via oral conforme protocolo institucional.”

O Amazonas é um dos estados mais afetados pela pandemia no Brasil, com mais de 69 mil casos e 2.792 mortes.